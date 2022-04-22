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Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік

Сьогодні 09:55 145 0
Український тенісист захищає Батьківщину
Стаховський: Рішення піти у ТрО - це спокутування гріхів за 2014 рік
#Сергій Стаховський

Джерело - sport.ua.

Один із найкращих українських тенісистів в історії Сергій Стаховський розповів, як наважився взяти до рук зброю.

"Рішення піти у ТрО - це відкуплення гріхів за 2014 рік, коли я не пішов до тероборони. Тоді я мав першу дитину, одружився, і було страшно йти захищати країну, чесно скажу. Тоді кар’єра була на піку, я мав хоча б для себе якесь моральне обґрунтовування, чому я не йду захищати, коли інші йдуть…прості люди, не маючі жодних військових навиків. Зараз це було вже зовсім інше, тому що безпосередньо кар’єра закінчилась за місяць до початку війни, і в мене не було вже для себе моральних аргументів, чому я маю залишитись у спокої, чому моя родина має бути щасливою, коли сотні тисяч інших родин мають терпіти, втрачати, переживати? Це було імпульсивне рішення.

Я звісно не знав на що йду, коли 27-го лютого перетинав кордон зі Словаччиною. Я переконаний, що військовий з мене не такий крутий, як би мені цього хотілося, але саме через те, що багато людей показували, що вони залишаються, вони не тікають, я вважаю, що прикладом послужив і Президент, який залишився і не втік, це, мабуть, найголовніший приклад в нашій країні, який є. Безпосередньо, через це і нашим військовим набагато легше захищатися, тому що вони знають, що люди їх не покинули, вони готові боронити, навіть, якщо вони не зможуть, то хтось після них цей тягар підніме", - сказав Стаховський.

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