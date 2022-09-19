Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Українка Ангеліна Калініна зберегла за собою 47 місце та перший рядок у національному рейтингу.

Леся Цуренко піднялась на 6 позицій та обійшла Даяну Ястремську.

Рейтинг WTA

(оновлено 19 вересня 2022 року)



