Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.
Українка Ангеліна Калініна зберегла за собою 47 місце та перший рядок у національному рейтингу.
Леся Цуренко піднялась на 6 позицій та обійшла Даяну Ястремську.
Рейтинг WTA
(оновлено 19 вересня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10365
|2 (2)
|Он Жабер (Туніс)
|5090
|3 (3)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4300
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3980
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|3501
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|3480
|7 (7)
|Арина Соболенко
|3470
|8 (8)
|Корі Гауфф (США)
|3047
|9 (9)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3025
|10 (10)
|Каролін Гарсія (Франція)
|2930
|47 (47)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|56 (54)
|Марта Костюк (Україна)
|975
|86 (90)
|Леся Цуренко (Україна)
|721
|89 (89)
|Даяна Ястремська (Україна)
|707
|111 (108)
|Дар'я Снігур (Україна)
|589
|125 (134)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|
499
|127 (128)
|Еліна Світоліна (Україна)
|472
|348 (339)
|Катеріна Завацька (Україна)
|165
|419 (417)
|Валерія Страхова (Україна)
|122