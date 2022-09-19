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Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Сьогодні 10:11 243361
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Українка Ангеліна Калініна зберегла за собою 47 місце та перший рядок у національному рейтингу.

Леся Цуренко піднялась на 6 позицій та обійшла Даяну Ястремську.

Рейтинг WTA

(оновлено 19 вересня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10365
2 (2) Он Жабер (Туніс) 5090
3 (3) Анетт Контавейт (Естонія) 4300
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 3980
5 (5) Джессіка Пегула (США) 3501
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 3480
7 (7) Арина Соболенко 3470
8 (8) Корі Гауфф (США) 3047
9 (9) Сімона Халеп (Румунія) 3025
10 (10) Каролін Гарсія (Франція) 2930
47 (47) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
56 (54) Марта Костюк (Україна) 975
86 (90) Леся Цуренко (Україна) 721
89 (89) Даяна Ястремська (Україна) 707
111 (108) Дар'я Снігур (Україна) 589
125 (134) Катерина Байндл (Козлова) (Україна)

499
127 (128) Еліна Світоліна (Україна) 472
348 (339) Катеріна Завацька (Україна) 165
419 (417) Валерія Страхова (Україна) 122
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