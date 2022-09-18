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Стаховський: Джокович не може сказати те, що суперечить поглядам влади та більшості сербів

Сьогодні 12:40 278 0
Стаховський: Джокович не може сказати те, що суперечить поглядам влади та більшості сербів
#Новак Джокович, #Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович висловлює позицію, яка не принижує його статус у його рідній країні.

Про це заявив колишній український тенісист Сергій Стаховський.

"З Джоковичем спілкувався багато, але ми маємо враховувати, що Джокович з Сербії. Він висловлює позицію, яка не принижує його статус у його рідній країні. Єдиний, хто справді аполітичний і знає, як впоратися з такими моментами, це Роджер Федерер.

Він нейтральний, він на ці запитання навіть не відповідає. Хоча він зібрав нормально грошей, брав дітей українських у табори швейцарські. Він зробив достатньо.

А ось Джокович дуже любить, щоб його, так би мовити, любили в Сербії, і він не може сказати те, що суперечить поглядам влади та більшості сербів", - зазначив Стаховський.

Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).

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