Кіченок поступилась на старті кваліфікації турніру у Сеулі

Надія Кіченок продовжить виступ у Південній Кореї в парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок (722) поступилась Валентіні Грамматікопулу (194) з Греції на старті кваліфікації одиночної сітки турніру WTA 250 Hana Bank Korea Open у Сеулі.

Матч тривав 2 години 10 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.

Надія разом з Оксаною Калашниковою із Грузії також зіграє у парній сітці турніру в Сеулі.

Hana Bank Korea Open - WTA 250

Сеул, Південна Корея

Хард

Призовий фонд - $251,750

Перше коло, 17 вересня

Валентіні Грамматікопулу – Надія Кіченок 7:5, 6:7 (3), 6:0

Раніше збірна України поступилась Угорщині у Кубку Девіса.