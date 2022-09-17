Кіченок поступилась на старті кваліфікації турніру у Сеулі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок (722) поступилась Валентіні Грамматікопулу (194) з Греції на старті кваліфікації одиночної сітки турніру WTA 250 Hana Bank Korea Open у Сеулі.
Матч тривав 2 години 10 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 4 з 8 брейк-пойнтів.
Надія разом з Оксаною Калашниковою із Грузії також зіграє у парній сітці турніру в Сеулі.
Hana Bank Korea Open - WTA 250
Сеул, Південна Корея
Хард
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 17 вересня
Валентіні Грамматікопулу – Надія Кіченок 7:5, 6:7 (3), 6:0
Раніше збірна України поступилась Угорщині у Кубку Девіса.