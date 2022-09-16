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Збірна України поступилась Угорщині у Кубку Девіса

Сьогодні 21:11 130 0
Збірна України не змогла вийти у етап Qualifiers на командному турнірі
Збірна України поступилась Угорщині у Кубку Девіса

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завершила поразкою матчеву зустріч проти команди Угорщини у Першій Світовій групі Кубка Девіса.

У четвертому матчі Ілля Білобородько (747) поступився лідеру угорців Мартону Фучовичу (91). Матч тривав 1 годину та 26 хвилини.

Українська команда другий рік поспіль поступається у першому раунді Першої Світової групи, у якому розігрується місце у Кваліфікацію фінальної частини Кубка Девіса. Минулого сезону наші тенісисти програли команді Норвегії. У березні наступного року українці боротимуться за право залишитися у Першій Світовій групі.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Перша Світова група 
Хард (зал)
Четвертий раунд, 16  вересня

Мартон Фучович - Ілля Білобородько 6:2, 7:5

Раніше збірна України виграла парний матч в Угорщини.

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