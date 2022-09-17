Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну

Джерело - Чемпіон.

На кожній пресконференції за участі російських тенісистів журналістам казали, що хто буде задавати питання про війну, то їх акредитації будуть анульовані.

Про це український колишній тенісист Сергій Стаховський заявив у випуску Пряма Червона.

"Чи проводили роботу з російськими тенісистами? Я впевнений, що з ними проводили роботу їх менеджери. Вони робили так званий деміндж-менеджмен. Вони їм казали про які теми не можна говорити. На кожній прессконференції журналістам казали, що хто буде задавати питання про війну, то їх акредитації будуть анульовані. І вони не будуть допущені до основних прессконференцій. На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну. Її відповідь... Я погано розмоляю англійською. Це на скільки смішно", - зазначив Стаховський.

Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).