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Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну

Сьогодні 15:56 402 0
Стаховський: На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

На кожній пресконференції за участі російських тенісистів журналістам казали, що хто буде задавати питання про війну, то їх акредитації будуть анульовані.

Про це український колишній тенісист Сергій Стаховський заявив у випуску Пряма Червона.

"Чи проводили роботу з російськими тенісистами? Я впевнений, що з ними проводили роботу їх менеджери. Вони робили так званий деміндж-менеджмен. Вони їм казали про які теми не можна говорити. На кожній прессконференції журналістам казали, що хто буде задавати питання про війну, то їх акредитації будуть анульовані. І вони не будуть допущені до основних прессконференцій. 

На Вімблдоні знайшлася людина, яка спитала Рибакіну. Її відповідь... Я погано розмоляю англійською. Це на скільки смішно", - зазначив Стаховський. 

Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).

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