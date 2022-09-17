Стаховський: Ми намагалися добитися, щоб від турнірів відсторонили російських тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Український колишній тенісист Сергій Стаховський не очікував, що АТР зніме стяг та назву країн росії та білорусь з їх тенісистів.

Про це сам Стаховський заявив у випуску Пряма Червона.

"Чому у футболі росіян відсторонили, а у тенісі - ні? ФІФА та УЄФА зав'язані на національній федерації. А у тенісі федерації що могли зробили, з Кубка Девіса відсторонили жіночу команду. А з індивідуальних турнірів лише Вімблдон відсторонив. Чому так? Професійні тенісистки та тенісисти ніякого відношення до державних структур не мають. Це приватні структури. На папері тур належить на половину гравцям, а на половину - змаганнях. А насправді належить бізнесструктурам. І було б дуже легко повісити на гроші Газпрому, але по факту немає куди, тому змагання, які мали відбутися у росії та білорусі, відмінили. З країн-загарбниць зняли стяг та назви. Вони нині виступають з назв країн і без прапорів. Це все було зроблено ще у перший тиждень. Для мене це більш-менш шок. Я не очікував, що АТР це зробить. Збільшого вони нейтральні. І це був прогрес. Далі ми намагалися добитися, щоб від турнірів відсторонили росіян. Олімпійські чемпіони та призери виходять на мітинги на підтримку путіна, використовують символіку війська росії. Це все давало сенс боротися. Справа в тому, що АТР не державна установа і вони сказали, що ми типу за мир. У чому винен Медвєдєв? Він же цього не підтримує. І тоді наша позиція була простою - нехай вони тоді скажуть, що не підтримують. Адже жоден з російських тенісистів не заявив що негативно ставлять до агресії росії і політики путіна. Вони мовчать, переживають за свої родини", - зазначив Стаховський.

Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).