Стаховський: У березні я поміняв ящик вина на бронежилет

Джерело - Чемпіон.
Український колишній тенісист Сергій Стаховський, перебуваючи у центрі Києва і не бачачи жодної людини, мав відчуття апокаліпсиса.
Про це сам Стаховський заявив у випуску Пряма Червона.
"Коли був у теробороні, то це був такий момент, коли перші два тижні гроші не мали ціни. Не міг нічого купити, бо нічого не було. Ти міг поміняти. Насправді в якийсь проміжок часу у березні я міняв ящик вина на бронежилет. І це факт.
І коли стоїш у центрі Києва і немає жодної людини це відчуття апокаліпсису", - зазначив Стаховський.
Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).