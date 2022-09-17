Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Вчора 16:15 27996 2
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Сьогодні 11:39 231
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Сьогодні 08:21 12919 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:12 502
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Сьогодні 08:08 617 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:28 18845
Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі
Вчора 22:37 506
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 20:47 4045
Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій
Вчора 18:40 786
ЗСУ отримали ще одне авто для фронту за сприяння Favbet Foundation
Вчора 18:22 225
Прямі трансляції

Стаховський: У березні я поміняв ящик вина на бронежилет

Сьогодні 13:26 118 0
Стаховський: У березні я поміняв ящик вина на бронежилет
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український колишній тенісист Сергій Стаховський, перебуваючи у центрі Києва і не бачачи жодної людини, мав відчуття апокаліпсиса.

Про це сам Стаховський заявив у випуску Пряма Червона.

"Коли був у теробороні, то це був такий момент, коли перші два тижні гроші не мали ціни. Не міг нічого купити, бо нічого не було. Ти міг поміняти. Насправді в якийсь проміжок часу у березні я міняв ящик вина на бронежилет. І це факт.

І коли стоїш у центрі Києва і немає жодної людини це відчуття апокаліпсису", - зазначив Стаховський. 

Нагадаємо, що 36-річний Сергій Стаховський завершив кар'єру тенісиста у 2022 році. Весною пішов до ТрО для захисту України. У кар'єрі тенісиста найвище місце у АТР було 33-є (у 2011 році).

Коментарі ()
Популярне зараз
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 15784
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу 4045
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18845
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 4045
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив 27996 2
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції 12919 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 33615
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 37484
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 1790
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98162
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26019
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 27971 1