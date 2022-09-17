Стаховський: У березні я поміняв ящик вина на бронежилет

Український колишній тенісист Сергій Стаховський, перебуваючи у центрі Києва і не бачачи жодної людини, мав відчуття апокаліпсиса.

Про це сам Стаховський заявив у випуску Пряма Червона.

"Коли був у теробороні, то це був такий момент, коли перші два тижні гроші не мали ціни. Не міг нічого купити, бо нічого не було. Ти міг поміняти. Насправді в якийсь проміжок часу у березні я міняв ящик вина на бронежилет. І це факт.

І коли стоїш у центрі Києва і немає жодної людини це відчуття апокаліпсису", - зазначив Стаховський.