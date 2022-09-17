Стаховський: Коли розпочалася війна, то я вже був у групі тероборони

Український колишній тенісист Сергій Стаховський до тероборони Києва записався ще 20 лютого 2022 року.

Про це сам тенісист заявив у випуску Пряма Червона.

"У тероборону я записався 20 лютого. Я думав, якщо так рано багато людей запишуться, то там працює розвідка у росії. І вони подумають для чого нападати. Я, мабуть, високу плану для орків поставив. Коли ми приїхали, то у київську тероборону були черги. Говорили, що скупчуйтеся по 20-30 людей і обирайте командуючого. Нехай він піде, скаже скільки людей, дасть номера телефону і якщо у нас щось звільниться, то ми дамо знати.

Коли розпочалася війна, то я вже був у групі тероборони. Я приїхав і мене розподілили до частини, я була у центрі Києва. Зброю я отримав вже безпосередньо у підрозділі і майже 9-10 тижнів ніс службу. Перші два тижні, якщо чесно, було страшнувато", - зазначив Стаховський.