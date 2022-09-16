Збірна України виграла парний матч в Угорщини на Кубку Девіса

Рахунок у протистоянні - 2:1 на користь угорців.

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча збірна України з тенісу виграла парний матч проти Угорщини в рамках протистояння Першої світової групи Кубка Девіса.

Перший матч у протистоянні з Угорщиною виграла пара Ілля Бєлобородько / Владислав Манафов.

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.

Надалі на команди очікує продовження серії одиночних матчів, який мають розпочати Орлов та перша ракетка Угорщини Фучович.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Перша Світова група

Хард (зал)

Третій раунд, 16 вересня

Ілля Бєлобородько / Владислав Манафов (Україна) - Фабіан Марожан / Петер Файта (Угорщина) 2:0 (7:6(4), 6:4)

Раніше Бєлінський поступився у своєму дебютному матчі за збірну України на Кубку Девіса.