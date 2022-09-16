Збірна України виграла парний матч в Угорщини на Кубку Девіса

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна України з тенісу виграла парний матч проти Угорщини в рамках протистояння Першої світової групи Кубка Девіса.
Перший матч у протистоянні з Угорщиною виграла пара Ілля Бєлобородько / Владислав Манафов.
Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.
Надалі на команди очікує продовження серії одиночних матчів, який мають розпочати Орлов та перша ракетка Угорщини Фучович.
Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Перша Світова група
Хард (зал)
Третій раунд, 16 вересня
Ілля Бєлобородько / Владислав Манафов (Україна) - Фабіан Марожан / Петер Файта (Угорщина) 2:0 (7:6(4), 6:4)
Раніше Бєлінський поступився у своєму дебютному матчі за збірну України на Кубку Девіса.