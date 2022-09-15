Байндл вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Бухаресті

Катерина Байндл побореться за вихід у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Байндл (Козлова) виграла другий матч поспіль на турнірі WTA Challenger - Tiriac Foundation Trophy у Бухаресті.

У поєдинку за вихід у чвертьфінал Байндл завдала поразки Альоні Большовій, яка представляє Іспанію

Матч тривав 1 годину та 56 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.

Tiriac Foundation Trophy - WTA 125

Бухарест, Румунія

Грунт

Призовий фонд - $115,000

Друге коло, 15 вересня

Катерина Байндл – Альона Большова 6:4, 6:4

Раніше Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії.