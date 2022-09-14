Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії

Українка вийшла в чвертьфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (92) обіграла росіянку Єкатєріну Александрову (24) у 2 колі турніру у Словенії.

Матч тривав 2 години 29 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7(7):6(5).

Українка не виконала жодної подачі навиліт, допустила 8 подвійних помилок і реалізувала 6 з 13 брейкпоїнтів.

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Порторож, Словенія

Хард

Призовий фонд - $251,750

Перше коло, 13 вересня

Леся Цуренко - Єкатєріна Александрова 7:5, 7(7):6(5)

Раніше Костюк поступилась Александровій.