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Костюк вийшла до парного півфіналу у Словенії

Сьогодні 19:29 166 0
Марта Костюк побореться за вихід у фінал турніру
Костюк вийшла до парного півфіналу у Словенії
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк та її напарниця Тереза ​​Мартінцова (Чехія) вийшли до парного півфіналу на хардовому турнірі серії WTA 250 у Порторожі (Словенія).

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У чвертьфіналі україно-чеська пара обіграла дует Єкатерина Александрова / Вівіан Хайзен (Німеччина).

Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Костюк та Мартінцова жодного разу не подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та використала 3 з 9 брейк-пойнтів.

Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250
Порторож, Словенія
Хард
Призовий фонд - $251,750
1/4 фіналу, 14 вересня

Марта Костюк (Україна) / Тереза ​​Мартінцова (Чехія) – Єкатерина Александрова / Вівіан Хайзен (Німеччина) 6:4, 7:6 (7:2)

Раніше Костюк поступилась Александровій.

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