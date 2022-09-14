Костюк вийшла до парного півфіналу у Словенії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк та її напарниця Тереза Мартінцова (Чехія) вийшли до парного півфіналу на хардовому турнірі серії WTA 250 у Порторожі (Словенія).
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У чвертьфіналі україно-чеська пара обіграла дует Єкатерина Александрова / Вівіан Хайзен (Німеччина).
Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. Костюк та Мартінцова жодного разу не подали на виліт, допустили 1 подвійну помилку та використала 3 з 9 брейк-пойнтів.
Zavarovalnica Sava Portoroz - WTA 250
Порторож, Словенія
Хард
Призовий фонд - $251,750
1/4 фіналу, 14 вересня
Марта Костюк (Україна) / Тереза Мартінцова (Чехія) – Єкатерина Александрова / Вівіан Хайзен (Німеччина) 6:4, 7:6 (7:2)
Раніше Костюк поступилась Александровій.