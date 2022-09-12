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Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Сьогодні 10:15 241166
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Ангеліна Калініна залишилася першою ракеткою України (47). Марта Костюк паіднялася на 11 позицій (54)

Еліна Світоліна опустилася на 64 позиції (128). Даяна Ястремська зберегла втратила декілька місць у рейтингу (89).

Рейтинг WTA

(оновлено 28 серпня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10365
2 (5) Он Жабер (Туніс) 5090
3 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4300
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 3980
5 (8) Джессіка Пегула (США) 3501
6 (3) Марія Саккарі (Греція) 3480
7 (6) Арина Соболенко 3470
8 (12) Корі Гауфф (США) 3047
9 (7) Сімона Халеп (Румунія) 3025
10 (17) Каролін Гарсія (Франція) 2930
47 (47) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
54 (65) Марта Костюк (Україна) 975
89 (86) Даяна Ястремська (Україна) 707
92 (87) Леся Цуренко (Україна) 679
108 (124) Дар'я Снігур (Україна) 588
128 (64) Еліна Світоліна (Україна)

489
134 (136) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 472
339 (325) Катеріна Завацька (Україна) 176
417 (405) Валерія Страхова (Україна) 124
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