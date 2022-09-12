Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.

Ангеліна Калініна залишилася першою ракеткою України (47). Марта Костюк паіднялася на 11 позицій (54)

Еліна Світоліна опустилася на 64 позиції (128). Даяна Ястремська зберегла втратила декілька місць у рейтингу (89).

Рейтинг WTA

(оновлено 28 серпня 2022 року)



