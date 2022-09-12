Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток напередодні US Open.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Онс Жабер з Тунісу та естонка Анетт Контавейт.
Ангеліна Калініна залишилася першою ракеткою України (47). Марта Костюк паіднялася на 11 позицій (54)
Еліна Світоліна опустилася на 64 позиції (128). Даяна Ястремська зберегла втратила декілька місць у рейтингу (89).
Рейтинг WTA
(оновлено 28 серпня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10365
|2 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|5090
|3 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4300
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3980
|5 (8)
|Джессіка Пегула (США)
|3501
|6 (3)
|Марія Саккарі (Греція)
|3480
|7 (6)
|Арина Соболенко
|3470
|8 (12)
|Корі Гауфф (США)
|3047
|9 (7)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3025
|10 (17)
|Каролін Гарсія (Франція)
|2930
|47 (47)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|54 (65)
|Марта Костюк (Україна)
|975
|89 (86)
|Даяна Ястремська (Україна)
|707
|92 (87)
|Леся Цуренко (Україна)
|679
|108 (124)
|Дар'я Снігур (Україна)
|588
|128 (64)
|Еліна Світоліна (Україна)
|
489
|134 (136)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|472
|339 (325)
|Катеріна Завацька (Україна)
|176
|417 (405)
|Валерія Страхова (Україна)
|124