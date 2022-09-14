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Визначилась наступна суперниця Цуренко на турнірі у Словенії

Сьогодні 17:58 239 0
Визначилась наступна суперниця Цуренко на турнірі у Словенії
#Рибакіна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Стала відома наступна суперниця української тенісистки Лесі Цуренко (92) на турнірі серії WTA 250 у Порторожі (Словенія).

Українка у чвертьфіналі зіграє з Єленою Рибакіною (25) з Казахстану. Дівчата вийдуть на корт 16 вересня не раніше 12:00 за Києвом.

У 1/8 фіналу Рибакіна у двох сетах розібралася з чешкою Терезою Мартинцовою (66) з рахунком 6:4, 6:1.

Леся та Єлена вже грали між собою цього року на трав'яному турнірі в Істбурні (Велика Британія) 33-річна українська тенісистка обіграла представницю Казахстану у трьох сетах.

Раніше Цуренко обіграла росіянку Александрову на турнірі в Словенії.

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