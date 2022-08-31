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Снігур: Матч з Халеп – найкращий у моїй кар'єрі

Сьогодні 16:15 248 0
Дарія Снігур (124) прокоментувала перемогу над Сімоною Халеп (7).
Снігур: Матч з Халеп – найкращий у моїй кар'єрі
Фото - gettyimages
#Снігур

Джерело - wtatennis.com.

Українська тенісистка Дарія Снігур (124) оцінила перемогу над колишньою першою ракеткою світу Сімоною Халеп (7).

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я просто хотіла насолодитися цим матчем. Я грала проти Сімони Халеп, колишньої першої ракетки світу.

Мій тато сказав мені насолоджуватися грою, добре провести час. Я намагалася це робити, а ще боротися за кожний м’яч.

Я грала з Сімоною, тому намагалася робити все, що в моїх силах. На сьогодні це був найкращий матч у моїй кар’єрі", – сказала Снігур.

Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.

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