Снігур: Матч з Халеп – найкращий у моїй кар'єрі

Українська тенісистка Дарія Снігур (124) оцінила перемогу над колишньою першою ракеткою світу Сімоною Халеп (7).

Про це розповіла сама тенісистка.

"Я просто хотіла насолодитися цим матчем. Я грала проти Сімони Халеп, колишньої першої ракетки світу.

Мій тато сказав мені насолоджуватися грою, добре провести час. Я намагалася це робити, а ще боротися за кожний м’яч.

Я грала з Сімоною, тому намагалася робити все, що в моїх силах. На сьогодні це був найкращий матч у моїй кар’єрі", – сказала Снігур.