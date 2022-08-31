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Цуренко у напруженому матчі програла Бадосі в 1 колі US Open

Сьогодні 08:15 305 0
Поєдинок українки з 4-ю ракеткою світу тривав 2 години 31 хвилину
Цуренко у напруженому матчі програла Бадосі в 1 колі US Open
#US Open, #Бадоса, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (87) програла іспанці Паулі Бадосі (4) на старті US Open.

Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6(4):7(7), 3:6.

Цуренко виконала 2 подачі навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та реалізувала 6 з 14 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $24,443,600
Перше коло, 30 серпня

Паула Бадоса - Леся Цуренко 3:6, 7(7):6(4), 6:3

Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.

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