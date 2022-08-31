Цуренко у напруженому матчі програла Бадосі в 1 колі US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (87) програла іспанці Паулі Бадосі (4) на старті US Open.
Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6(4):7(7), 3:6.
Цуренко виконала 2 подачі навиліт, припустилася 7 подвійних помилок та реалізувала 6 з 14 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $24,443,600
Перше коло, 30 серпня
Паула Бадоса - Леся Цуренко 3:6, 7(7):6(4), 6:3
Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.