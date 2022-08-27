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Снігур вийшла в основну сітку US Open-2022

Сьогодні 08:37 215 0
Снігур вперше в кар’єрі зіграє в основі Grand Slam
Снігур вийшла в основну сітку US Open-2022
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) обіграла Нао Хібіно (200) з Японії у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Українка 1 раз подала навиліт, не допускала жодної подвійної помилки та реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Снігур вперше в кар’єрі зіграє в основі турніру Grand Slam.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард 
Призовий фонд – $24,443,600
Кваліфікація, Фінал
26 серпня

Дар’я Снігур (Україна) – Нао Хібіно (Японія)  6:1, 6:4

Раніше Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні.

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