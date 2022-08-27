Снігур вийшла в основну сітку US Open-2022

Снігур вперше в кар’єрі зіграє в основі Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) обіграла Нао Хібіно (200) з Японії у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 1 годину 12 хвилин. Українка 1 раз подала навиліт, не допускала жодної подвійної помилки та реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Снігур вперше в кар’єрі зіграє в основі турніру Grand Slam.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд – $24,443,600

Кваліфікація, Фінал

26 серпня

Дар’я Снігур (Україна) – Нао Хібіно (Японія) 6:1, 6:4

Раніше Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні.