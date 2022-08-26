Снігур вийшла у фінал кваліфікації US Open-2022

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) обіграла Януку Вікмаєр (526) з Бельгії у другому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.
Матч тривав 1 годину та 50 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 13 брейк-пойнтів.
Раніше Дар'я ще не доходила до фіналу відбору на турнірах Grand Slam.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд – $24,443,600
Кваліфікація, Друге коло
25 серпня
Дар'я Снігур (Україна) – Яніна Вікмайєр (Бельгія) 2:6, 6:3, 6:3
Раніше Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні.