Снігур вийшла у фінал кваліфікації US Open-2022

Снігур вперше у кар'єрі пробилася до фіналу кваліфікації турніру Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) обіграла Януку Вікмаєр (526) з Бельгії у другому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 1 годину та 50 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 13 брейк-пойнтів.

Раніше Дар'я ще не доходила до фіналу відбору на турнірах Grand Slam.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд – $24,443,600

Кваліфікація, Друге коло

25 серпня

Дар'я Снігур (Україна) – Яніна Вікмайєр (Бельгія) 2:6, 6:3, 6:3

Раніше Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні.