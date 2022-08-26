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Снігур вийшла у фінал кваліфікації US Open-2022

Сьогодні 08:22 229 0
Снігур вперше у кар'єрі пробилася до фіналу кваліфікації турніру Grand Slam
Снігур вийшла у фінал кваліфікації US Open-2022
#Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) обіграла Януку Вікмаєр (526) з Бельгії у другому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 1 годину та 50 хвилин. Українка тричі подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 13 брейк-пойнтів.

Раніше Дар'я ще не доходила до фіналу відбору на турнірах Grand Slam.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард 
Призовий фонд – $24,443,600
Кваліфікація, Друге коло
25 серпня

Дар'я Снігур (Україна) – Яніна Вікмайєр (Бельгія) 2:6, 6:3, 6:3

Раніше Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні.

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