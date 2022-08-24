Головне
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
23.08.2022 23:50 1584
ПСВ поступився Рейнджерс: результати матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 124
Українця Можарова відсторонено за провал тесту на допінг після дебюту на турнірі UFC
Вчора 22:55 190
Збірна України перемогла Угорщину у кваліфікації на ЧЄ-2023
Вчора 22:25 184
Setanta Sports та 1+1 готові судитися через трансляції УПЛ
Вчора 21:39 219
Збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:39 391
Рух вдома поступився Металісту у 1 турі УПЛ
Вчора 19:55 814
Луческу: Не варто порівнювати Шахтар із Динамо
Вчора 19:11 578
FAVBET Foundation за підтримки групи компаній FAVBET передасть відремонтовані автівки для ЗСУ
Вчора 17:32 149
Аталанта знову підняла ціну на Маліновського
Вчора 15:37 744
Прямі трансляції

Цуренко: Рада, що Азаренко змінила свою думку і вирішила не брати участь

Вчора 22:11 304 0
Українка розповіла про ситуацію зі зняттям білоруски
Цуренко: Рада, що Азаренко змінила свою думку і вирішила не брати участь
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко не розуміла, яке відношення має Вікторія Азаренко до виставкового турніру на підтримку України.

Про це заявила українка.

"Коли ми дізналися, що її участь у заході все ж таки підтверджено, я відчула і свою реакцію, і поспілкувалася з багатьма своїми знайомими, з українцями. Звичайно, всі були шоковані, вони не зрозуміли, як вона взагалі має якесь відношення до цієї події.

Ми вжили низку дій для того, щоб пояснити USTA, організаторам цієї події, що це некоректно та неприпустимо для української публіки, для українського народу. Нам вдалося донести цю інформацію. Який аргумент спрацював, я точно не можу сказати, але я рада, що це сталося. Також після інциденту з прапором у Цинциннаті ми зв'язалися з посольством України в США. У нас була розмова по Zoom, і це вже вийшло на рівень державної позиції, що не можна брати участь у такому івенті одночасно й українцям та представникам країн-агресорів. Що це неправильно.

Я рада, що ми виступили одним фронтом. Знову ж таки я не знаю, який саме аргумент спрацював, але я рада, що Азаренко змінила свою думку і вирішила не брати участь", - розповіла Цуренко.

Нещодавно стало відомо, що Азаренко знялася з виставкового турніру на підтримку України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком 2944 1
Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність 1610
Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою 7620
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 6270
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 68245
Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3114
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6125
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31135 2
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32319
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 31753
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11718
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17402 5