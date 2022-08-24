Цуренко: Рада, що Азаренко змінила свою думку і вирішила не брати участь

Українська тенісистка Леся Цуренко не розуміла, яке відношення має Вікторія Азаренко до виставкового турніру на підтримку України.

Про це заявила українка.

"Коли ми дізналися, що її участь у заході все ж таки підтверджено, я відчула і свою реакцію, і поспілкувалася з багатьма своїми знайомими, з українцями. Звичайно, всі були шоковані, вони не зрозуміли, як вона взагалі має якесь відношення до цієї події.

Ми вжили низку дій для того, щоб пояснити USTA, організаторам цієї події, що це некоректно та неприпустимо для української публіки, для українського народу. Нам вдалося донести цю інформацію. Який аргумент спрацював, я точно не можу сказати, але я рада, що це сталося. Також після інциденту з прапором у Цинциннаті ми зв'язалися з посольством України в США. У нас була розмова по Zoom, і це вже вийшло на рівень державної позиції, що не можна брати участь у такому івенті одночасно й українцям та представникам країн-агресорів. Що це неправильно.

Я рада, що ми виступили одним фронтом. Знову ж таки я не знаю, який саме аргумент спрацював, але я рада, що Азаренко змінила свою думку і вирішила не брати участь", - розповіла Цуренко.