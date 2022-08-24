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Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність

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Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність
#Анжелік Кербер

Джерело - Чемпіон.

Експерша ракетка світу та переможниця трьох турнірів Grand Slam Анжелік Кербер не зіграє на Відкритому чемпіонаті США з тенісу.

Про це заявила спортсменка.

"Я дуже хотіла виступити на US Open, але зрештою прийняла рішення, що двоє проти одного буде нечесно. У найближчі кілька місяців я не подорожуватиму світом як тенісистка, але, як я вважаю, з найкращої причини. Сумуватиму за всіма вам.

Нью-Йорк часто грав важливу роль у моєму житті, і цей рік не буде винятком. Від перезапуску моєї кар'єри у 2011 році до перемоги у 2016 році та підйомом на вершину рейтингу. US Open займає особливе місце у моєму серці і, незважаючи на те, що деякий час мене не буде в Турі, мені хотілося б попрощатися з вами саме на тенісному корті.

Бути професійною спортсменкою означає для мене все, але я вдячна за новий шлях, який на мене чекає. Правду кажучи, я одночасно і нервуюся, і перебуваю в захваті. Дякую всім за підтримку", - зазначила Кербер.

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Допис, поширений Angelique Kerber (@angie.kerber)

Раніше Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру ATP у Таїланді.

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