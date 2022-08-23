Українські тенісистки отримали суперниць у кваліфікації US Open

Джерело - btu.org.ua.
Українські тенісистки розпочинають боротьбу за місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Дар'я Снігур (125) зустрінеться з француженкою Тессою Андріанжафітримо (218).
Катерина Байндль (136) зіграє з Джесікою Малечковою з Чехії (№210). Для Катерини це буде шоста участь у кваліфікації US Open. Тричі їй не вдавалося пробитися до основи, зокрема, попереднього сезону. Зазначимо, чотири рази українка стартувала одразу в основній сітці турніру.
Катаріна Завацька (323) протистоятиме швейцарці Йоанні Цугер (167).
Завацька раніше тричі грала у кваліфікації турніру - усі спроби вийти до основи були безуспішними. 2020 року Катаріна дебютувала в основній сітці US Open, проте тоді матчі кваліфікації були скасовані через ковідні обмеження, і до сітки потрапили тенісистки за рейтингом.
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