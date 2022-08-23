Українські тенісистки отримали суперниць у кваліфікації US Open

Українки стартують у кваліфікації US Open

Українські тенісистки розпочинають боротьбу за місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Дар'я Снігур (125) зустрінеться з француженкою Тессою Андріанжафітримо (218). Українка другий сезон поспіль зіграє у кваліфікації турніру. Минулого року вона програла у стартовому матчі грузинці Маріам Болквадзе.

Катерина Байндль (136) зіграє з Джесікою Малечковою з Чехії (№210). Для Катерини це буде шоста участь у кваліфікації US Open. Тричі їй не вдавалося пробитися до основи, зокрема, попереднього сезону. Зазначимо, чотири рази українка стартувала одразу в основній сітці турніру.

Катаріна Завацька (323) протистоятиме швейцарці Йоанні Цугер (167).

Завацька раніше тричі грала у кваліфікації турніру - усі спроби вийти до основи були безуспішними. 2020 року Катаріна дебютувала в основній сітці US Open, проте тоді матчі кваліфікації були скасовані через ковідні обмеження, і до сітки потрапили тенісистки за рейтингом.

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