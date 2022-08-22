Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію (43). Ангеліна Калініна піднялася на 4 місця в рейтингу (49). Марта Костюк зберегла 72.

Даяна Ястремська – втратила шість позицій (86).

Рейтинг WTA

(оновлено 22 серпня 2022 року)



