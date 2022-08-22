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Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50

Сьогодні 11:12 236354
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції. 

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію (43). Ангеліна Калініна піднялася на 4 місця в рейтингу (49). Марта Костюк зберегла 72.

Даяна Ястремська – втратила шість позицій (86).

Рейтинг WTA

(оновлено 22 серпня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8605
2 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4580
3 (3) Марія Саккарі (Греція) 4190
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 3980
5 (5) Он Жабер (Туніс) 3920
6 (7) Арина Соболенко 3470
7 (6) Сімона Халеп (Румунія) 3255
8 (8) Джессіка Пегула (США) 3201
9 (9) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 2886
10 (10) Дар’я Касаткіна 2795
43 (43) Еліна Світоліна (Україна) 1199
49 (53) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
72 (74) Марта Костюк (Україна) 865
86 (80) Даяна Ястремська (Україна) 707
89 (90) Леся Цуренко (Україна) 689
125 (126) Дар'я Снігур (Україна)

503
136 (135) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 464
323 (316) Катеріна Завацька (Україна) 190
401 (394) Валерія Страхова (Україна) 77
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