Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свою позицію (43). Ангеліна Калініна піднялася на 4 місця в рейтингу (49). Марта Костюк зберегла 72.
Даяна Ястремська – втратила шість позицій (86).
Рейтинг WTA
(оновлено 22 серпня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8605
|2 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4580
|3 (3)
|Марія Саккарі (Греція)
|4190
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|3980
|5 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|3920
|6 (7)
|Арина Соболенко
|3470
|7 (6)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3255
|8 (8)
|Джессіка Пегула (США)
|3201
|9 (9)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|2886
|10 (10)
|Дар’я Касаткіна
|2795
|43 (43)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1199
|49 (53)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|72 (74)
|Марта Костюк (Україна)
|865
|86 (80)
|Даяна Ястремська (Україна)
|707
|89 (90)
|Леся Цуренко (Україна)
|689
|125 (126)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
503
|136 (135)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|464
|323 (316)
|Катеріна Завацька (Україна)
|190
|401 (394)
|Валерія Страхова (Україна)
|77