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Кіченок - у ТОП-10 парного рейтингу WTA

Сьогодні 11:29 50 0
Дебют українки у ТОП-10 рейтингу
Кіченок - у ТОП-10 парного рейтингу WTA
#Людмила Кіченок

Джерело - ukrinform.ua.

Українська тенісистка Людмила Кіченок після перемоги на турнірі в Цинциннаті оновила особистий рекорд, піднявшись на 10-те місце (+7 позицій) рейтингу WTA у парному розряді.

Людмила Кіченок - третя українська тенісистка у першій десятці парного рейтингу. Раніше на 9-ту позицію піднімалися Олена Татаркова (1999 рік) та Катерина Бондаренко (2008).

Нинішнього року Надія чотири рази доходила до фіналу на турнірах WTA і завоювала два титули (Бірмінгем і Цинциннаті. Обидва разом - з Оленою Остапенко з Латвії). Загалом на рахунку Людмили сім парних титулів WTA.

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