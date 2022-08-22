Кіченок - у ТОП-10 парного рейтингу WTA

Дебют українки у ТОП-10 рейтингу

Українська тенісистка Людмила Кіченок після перемоги на турнірі в Цинциннаті оновила особистий рекорд, піднявшись на 10-те місце (+7 позицій) рейтингу WTA у парному розряді.

Людмила Кіченок - третя українська тенісистка у першій десятці парного рейтингу. Раніше на 9-ту позицію піднімалися Олена Татаркова (1999 рік) та Катерина Бондаренко (2008).

Нинішнього року Надія чотири рази доходила до фіналу на турнірах WTA і завоювала два титули (Бірмінгем і Цинциннаті. Обидва разом - з Оленою Остапенко з Латвії). Загалом на рахунку Людмили сім парних титулів WTA.