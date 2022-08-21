Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із Альоною Остапенко (Латвія) у фіналі хардового турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті виграла у Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Еллен Перес (Австралія).

Для українки цей титул став сьомим у кар'єрі, а для латвійки шостим. Українсько-латвійська пара вже вигравала трофей цього сезону. Людмила та Альона стали тріумфаторами турніру в Бірмінгімі (Велика Британія) на траві, а також ставали призерами в Дубаї та Істборні.

WTA Цинциннаті

Пари

Хард

Фінал, 21 серпня

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) - Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія) 7:6 (7:5), 6:3