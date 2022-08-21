Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 6876
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 51675
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 256
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 272
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 480
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 5959
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 02:55 4861
Усик: Або Ф'юрі, або завершення кар'єри
Сьогодні 02:31 1140
Усик - Джошуа II: Як це було
Сьогодні 02:04 99247
Усик перемагає Джошуа після 6 раундів
Сьогодні 01:41 4768
Прямі трансляції

Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті

Сьогодні 10:58 256 0
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом із Альоною Остапенко (Латвія) у фіналі хардового турніру серії WTA 1000 у Цинциннаті виграла у Ніколь Меліхар-Мартінес (США) та Еллен Перес (Австралія).

Для українки цей титул став сьомим у кар'єрі, а для латвійки шостим. Українсько-латвійська пара вже вигравала трофей цього сезону. Людмила та Альона стали тріумфаторами турніру в Бірмінгімі (Велика Британія) на траві, а також ставали призерами в Дубаї та Істборні.

WTA Цинциннаті 
Пари
Хард 
Фінал, 21 серпня

Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) - Ніколь Меліхар-Мартінес (США) / Еллен Перес (Австралія) 7:6 (7:5), 6:3

Коментарі ()
Популярне зараз
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 26942 2
Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику Джошуа розплакався на пресконференції після поразки Усику 7482
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 99247
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 35048
Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу Бокс сьогодні: Усик - Джошуа II - усе про бій за звання чемпіона світу 14398
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 51675
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 11655
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18038
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14763 25
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5112
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4148
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15381