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Костюк поступилась Пегулі у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Сьогодні 21:38 182 0
Марта Костюк не змогла пробитися в 1/8 фіналу
Костюк поступилась Пегулі у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Фото - gettyimages
#Марта Костюк, #Пегула

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (74) поступилась Джесіці Пегулі (8) з США у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Матч тривав 2 години та 07 хвилин. Костюк 6 разів подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Друге коло, 17 серпня

Джесіка Пегула - Марта Костюк 6:7 (5), 6:1, 6:2

Раніше Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті.

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