Костюк поступилась Пегулі у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (74) поступилась Джесіці Пегулі (8) з США у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Матч тривав 2 години та 07 хвилин. Костюк 6 разів подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Друге коло, 17 серпня
Джесіка Пегула - Марта Костюк 6:7 (5), 6:1, 6:2
Раніше Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті.