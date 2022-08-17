Костюк поступилась Пегулі у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Марта Костюк не змогла пробитися в 1/8 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (74) поступилась Джесіці Пегулі (8) з США у другому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Матч тривав 2 години та 07 хвилин. Костюк 6 разів подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннаті, США

Хард

Призовий фонд - $2,527,250

Друге коло, 17 серпня

Джесіка Пегула - Марта Костюк 6:7 (5), 6:1, 6:2

Раніше Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті.