Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли у першому колі парного турніру WTA 1000 в Цинциннаті Кірстен Фліпкенс з Бельгії та Сару Соррібес Тормо з Іспанії.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 7:5.

Українка і латвійка 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 5/10 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннаті, США

Призовий фонд - $2 527 250

Хард, парний розряд

Перше коло

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Кірстен Фліпкенс/Сара Соррібес Тормо (Бельгія/Іспанія) 6:1, 7:5

Нагадаємо, Костюк кваліфікувалася до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті.