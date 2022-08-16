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Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті

Сьогодні 09:31 230 0
Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок і латвійка Олена Остапенко перемогли у першому колі парного турніру WTA 1000 в Цинциннаті Кірстен Фліпкенс з Бельгії та Сару Соррібес Тормо з Іспанії.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 7:5.

Українка і латвійка 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та реалізували 5/10 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $2 527 250
Хард, парний розряд
Перше коло

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Кірстен Фліпкенс/Сара Соррібес Тормо (Бельгія/Іспанія) 6:1, 7:5

Нагадаємо, Костюк кваліфікувалася до основної сітки Мастерсу в Цинциннаті.

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