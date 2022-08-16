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Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Вчора 22:55 219 0
Костюк пробилась у друге коло турніру
Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Фото - gettyimages
#Джорджі, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (74) обіграла Камілу Джорджі (65) з Італії у першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Матч тривав 2 години та 33 хвилини.

Костюк 5 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 9 з 20 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Перше коло, 16 серпня

Марта Костюк - Каміла Джорджі 6:4, 5:7, 6:4

Раніше Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті.

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