Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (74) обіграла Камілу Джорджі (65) з Італії у першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Матч тривав 2 години та 33 хвилини.
Костюк 5 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 9 з 20 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Перше коло, 16 серпня
Марта Костюк - Каміла Джорджі 6:4, 5:7, 6:4
Раніше Кіченок і Остапенко перемогли на старті парного турніру в Цинциннаті.