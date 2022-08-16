Долгополов: Беріть український прапор на матчі росіян у США

Колишній український тенісист закликав приходити на матчі росіян з українським стягом

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов закликав людей приходити з українським прапором на матчі росіян і білорусів на турнірах в США.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Усіх, хто захоплювався моїм тенісом і планував відвідати турніри у США, я прошу брати з собою український прапор на всі російські чи білоруські матчі, які вони дивляться. Я наважуюсь зробити цей крок знов, ATP і WTA".

Актуально: Вболівальницю із прапором України змушували покинути трибуни на матчі двох росіянок у США

"Наша країна тоне в крові та варварському насильстві, жоден росіянин не залякуватиме мовчазного прихильника, що носить український прапор. Майте деяку повагу. Тримайте прапори відповідно до політичних вимог, щоб вони не мали казкової причини просити вас піти", - написав Долгополов.