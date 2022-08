Долгополов: Беріть український прапор на матчі росіян у США

Колишній український тенісист Олександр Долгополов закликав людей приходити з українським прапором на матчі росіян і білорусів на турнірах в США.

Про це він написав у своєму Твіттері.

P.s- keep the flags in the policy requirement, so they have no “fairy tale” reason to ask you to leave🙏🏻🇺🇦