Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції. До ТОП-10 повернулася румунка Сімона Халеп (6).

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію (43). Ангеліна Калініна втратила одне місце в рейтингу (53). Марта Костюк зберегла 74-у сходинку.

Рейтинг WTA

(оновлено 15 серпня 2022 року)



