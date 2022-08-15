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Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10

Сьогодні 11:33 234879
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції. До ТОП-10 повернулася румунка Сімона Халеп (6).

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію (43). Ангеліна Калініна втратила одне місце в рейтингу (53). Марта Костюк зберегла 74-у сходинку.

Рейтинг WTA

(оновлено 15 серпня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8501
2 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4476
3 (4) Марія Саккарі (Греція) 4190
4 (3) Паула Бадоса (Іспанія) 4155
5 (5) Он Жабер (Туніс) 3920
6 (15) Сімона Халеп (Румунія) 3255
7 (6) Арина Соболенко 3121
8 (7) Джессіка Пегула (США) 3116
9 (8) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 2990
10 (9) Дар’я Касаткіна 2795
43 (44) Еліна Світоліна (Україна) 1200
53 (52) Ангеліна Калініна (Україна) 1062
74 (74) Марта Костюк (Україна) 805
80 (79) Даяна Ястремська (Україна) 766
90 (92) Леся Цуренко (Україна) 689
126 (124) Дар'я Снігур (Україна) 497
135 (134) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 464
316 (316) Катеріна Завацька (Україна) 190
394 (398) Валерія Страхова (Україна) 136
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