Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції. До ТОП-10 повернулася румунка Сімона Халеп (6).
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію (43). Ангеліна Калініна втратила одне місце в рейтингу (53). Марта Костюк зберегла 74-у сходинку.
Рейтинг WTA
(оновлено 15 серпня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8501
|2 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4476
|3 (4)
|Марія Саккарі (Греція)
|4190
|4 (3)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4155
|5 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|3920
|6 (15)
|Сімона Халеп (Румунія)
|3255
|7 (6)
|Арина Соболенко
|3121
|8 (7)
|Джессіка Пегула (США)
|3116
|9 (8)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|2990
|10 (9)
|Дар’я Касаткіна
|2795
|43 (44)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1200
|53 (52)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1062
|74 (74)
|Марта Костюк (Україна)
|805
|80 (79)
|Даяна Ястремська (Україна)
|766
|90 (92)
|Леся Цуренко (Україна)
|689
|126 (124)
|Дар'я Снігур (Україна)
|497
|135 (134)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|464
|316 (316)
|Катеріна Завацька (Україна)
|190
|394 (398)
|Валерія Страхова (Україна)
|136