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Калініна поступилась Остапенко на турнірі WTA 1000 у Торонто

Сьогодні 08:10 194 0
Ангеліна Калініна вибула з боротьби на турнірі WTA 1000 у Канаді
Калініна поступилась Остапенко на турнірі WTA 1000 у Торонто
#Ангеліна Калініна, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (52) поступилася представниці Латвії Олені Остапенко (17) у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто.

Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. Українка 6 разів подала на виліт та допустила 11 подвійних помилок.

National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Торонто, Канада
Хард
Призовий фонд  - $2,527,250
Перше коло, 8 серпня

Олена Остапенко - Ангеліна Калініна 6:4, 6:2

Нагадаємо, Калініна поступилася Гауфф у першому колі турніру в Сан-Хосе.

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