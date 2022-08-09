Калініна поступилась Остапенко на турнірі WTA 1000 у Торонто

Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна (52) поступилася представниці Латвії Олені Остапенко (17) у першому колі турніру WTA 1000 у Торонто.
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Матч тривав 1 годину 14 хвилин. Українка 6 разів подала на виліт та допустила 11 подвійних помилок.
National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Торонто, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,527,250
Перше коло, 8 серпня
Олена Остапенко - Ангеліна Калініна 6:4, 6:2
Нагадаємо, Калініна поступилася Гауфф у першому колі турніру в Сан-Хосе.