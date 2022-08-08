Калініна зіграє з Остапенко у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто

Дебютний матч для Ангеліни Калініної на турнірі у Канаді

Джерело - Чемпіон.

У Торонто (Канада) з 8 по 14 серпня пройде турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) National Bank Open presentd by Rogers із призовим фондом $2 млн 527,25 тис.

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Друга "ракетка" України Ангеліна Калініна (52) у першому колі зустрінеться з 16-м номером "посіву" Оленою Остапенко (20).

Початок матчу - не раніше 19:30.

Відзначимо, що Ангеліна раніше не грала на канадських кортах (Торонто/Монреаль).

Нагадаємо, Калініна поступилася Гауфф у першому колі турніру в Сан-Хосе.