Головне
Лузан стала дворазовою чемпіонкою світу в каное-одиночці
Вчора 18:15 961
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 09:24 232287
Рома знищила Шахтар у благодійному матчі
Вчора 23:40 1557
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 20:58 2171
Вест Гем - Манчестер СІті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Вчора 18:43 775
Ступар: Лучі отримує шалену зарплату, а сидить в Італії
Вчора 15:09 844
СК Дніпро-1 підписав бразильського голкіпера
Вчора 13:09 508
Стронгмен Наконечний виграв турнір Giants Live
Вчора 11:24 577
Траоре повідомив Шахтар про бажання піти у Фенербахче
Вчора 10:39 974
Брудін завоював медаль на чемпіонаті світу U-20
Вчора 09:39 568
Прямі трансляції

Калініна зіграє з Остапенко у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто

Сьогодні 10:27 153 0
Дебютний матч для Ангеліни Калініної на турнірі у Канаді
Калініна зіграє з Остапенко у першому колі турніру WTA 1000 в Торонто
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

У Торонто (Канада) з 8 по 14 серпня пройде турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) National Bank Open presentd by Rogers із призовим фондом $2 млн 527,25 тис.

Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України

Друга "ракетка" України Ангеліна Калініна (52) у першому колі зустрінеться з 16-м номером "посіву" Оленою Остапенко (20).

Початок матчу - не раніше 19:30.

Відзначимо, що Ангеліна раніше не грала на канадських кортах (Торонто/Монреаль).

Нагадаємо, Калініна поступилася Гауфф у першому колі турніру в Сан-Хосе.

Коментарі ()
Популярне зараз
Штурм - Динамо: онлайн-трансляція Штурм - Динамо: онлайн-трансляція 2171
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 232287
Дубль Голанда приніс Манчестер Сіті перемогу над Вест Гемом: результати матчів 1 туру АПЛ 7 серпня Дубль Голанда приніс Манчестер Сіті перемогу над Вест Гемом: результати матчів 1 туру АПЛ 7 серпня 1597
Колишній тренер Руїса передбачив переможця реваншу Усик - Джошуа Колишній тренер Руїса передбачив переможця реваншу Усик - Джошуа 1201
Саладуха: Беленюку не надали роз’яснення з НОК, куди витрачаються гроші Саладуха: Беленюку не надали роз’яснення з НОК, куди витрачаються гроші 1888 1
Рома знищила Шахтар у благодійному матчі Рома знищила Шахтар у благодійному матчі 1557
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6711
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5001
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 205092
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 24592 4
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 20348
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13449 2