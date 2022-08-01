Крутих поступився на старті турніру у Чехії

Крутих завершив виступ в одиночній сітці «челенджеру» у Чехії

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Олексій Крутих зазнав поразки на старті турніру ATP Challenger Tour у чеському місті Ліберець.

У першому колі одиночного розряду Крутих поступився чеху Ендрю Полсону.

Матч тривав 2 години та 35 хвилин. Крутих 4 рази подав на виліт, допустив 10 подвійних помилок та використав 3 з 9 брейк-пойнтів.

У парній сітці змагань Крутих виступить разом із Санжаром Файзієвим з Узбекистану.

Svijany Open - ATP Challenger Tour

Ліберець, Чехія

Грунт

Призовий фонд - €45,730

Перше коло, 01 серпня

Ендрю Полсон - Олексій Крутих 6:3, 6:7 (10), 6:4

Раніше Сачко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP у Чехії.