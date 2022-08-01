Крутих поступився на старті турніру у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Олексій Крутих зазнав поразки на старті турніру ATP Challenger Tour у чеському місті Ліберець.
У першому колі одиночного розряду Крутих поступився чеху Ендрю Полсону.
Матч тривав 2 години та 35 хвилин. Крутих 4 рази подав на виліт, допустив 10 подвійних помилок та використав 3 з 9 брейк-пойнтів.
У парній сітці змагань Крутих виступить разом із Санжаром Файзієвим з Узбекистану.
Svijany Open - ATP Challenger Tour
Ліберець, Чехія
Грунт
Призовий фонд - €45,730
Перше коло,
01 серпня
Ендрю Полсон - Олексій Крутих 6:3, 6:7 (10), 6:4
Раніше Сачко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP у Чехії.