Естонія заборонила російським та білоруським тенісистам брати участь у турнірах

Правильне рішення від Естонії

Джерело - Чемпіон.

Естонський уряд запровадив заборону на участь російських та білоруських тенісистів у професійних тенісних турнірах на своїй території.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації тенісу (ITF).

"Міжнародний спорт зараз жодним чином не відокремлений від політики, росія та білорусь використовують спорт задля досягнення своїх стратегічних цілей. Цим рішенням ми надсилаємо чіткий сигнал", - йдеться в заяві Лійни Керсни, яка виконує обов'язки міністра культури Естонії.

Нагадаємо британський уряд також заборонив росіянам та білорусам брати участь у турнірах під егідою LTA.

Раніше повідомлялося, що федерація шахів України бойкотує дитячий Чемпіонат світу через участь росіян.