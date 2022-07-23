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Федерація шахів України бойкотує дитячий Чемпіонат світу через участь росіян

Сьогодні 13:09 224 0
ФІДЕ порушує рекомендації МОК, вважають у ФШУ
Федерація шахів України бойкотує дитячий Чемпіонат світу через участь росіян

Джерело - Чемпіон.

Федерація шахів України (ФШУ) відмовляється делегувати учасників на дитячий чемпіонат світу через допуск на змагання росіян.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Щодня неспровокованої агресії приносить смерть українським дітям.

ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента Аркадія Дворковича, які, всупереч рекомендаціям МОК, знаходять лазівки, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі.

У таких умовах вважаємо аморальним сідати за стіл із російськими шахістами.

На знак протесту ФШУ відмовляється делегувати учасників на дитячий Чемпіонат світу (Батумі, Грузія) та закликає інші федерації вчинити так само", - повідомляється у заяві ФШУ.

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