Марченко переграв росіянина на старті турніру в Іспанії

Український тенісист обіграв Андрєя Кузнєцова на челеджері в Сеговії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина Андрєя Кузнєцова в 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія).

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Матч тривав 2 години та 15 хвилин. Марченко виконав вісім ейсів при такій самій кількості подвійних помилок, зробив сім брейків і програв три гейми на власній подачі.

Open Castilla y Leon - ATP Challenger Tour

Сеговія, Іспанія

Хард

Призовий фонд - €67,960

Перше коло, 25 липня

Ілля Марченко - Андрій Кузнєцов 6:7(4), 6:1, 6:3