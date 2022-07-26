Марченко переграв росіянина на старті турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина Андрєя Кузнєцова в 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія).
Актуально: Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Матч тривав 2 години та 15 хвилин. Марченко виконав вісім ейсів при такій самій кількості подвійних помилок, зробив сім брейків і програв три гейми на власній подачі.
Open Castilla y Leon - ATP Challenger Tour
Сеговія, Іспанія
Хард
Призовий фонд - €67,960
Перше коло, 25 липня
Ілля Марченко - Андрій Кузнєцов 6:7(4), 6:1, 6:3