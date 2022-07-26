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Марченко переграв росіянина на старті турніру в Іспанії

Сьогодні 08:26 237 0
Український тенісист обіграв Андрєя Кузнєцова на челеджері в Сеговії
Марченко переграв росіянина на старті турніру в Іспанії
Фото - gettyimages
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко обіграв росіянина Андрєя Кузнєцова в 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія).

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Матч тривав 2 години та 15 хвилин.  Марченко виконав вісім ейсів при такій самій кількості подвійних помилок, зробив сім брейків і програв три гейми на власній подачі. 

Open Castilla y Leon - ATP Challenger Tour
Сеговія, Іспанія
Хард
Призовий фонд - €67,960
Перше коло, 25 липня

Ілля Марченко - Андрій Кузнєцов 6:7(4), 6:1, 6:3

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