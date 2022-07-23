Шевченко: Ставлення Свьонтек до України просто виняткове

Екстренер національної збірної Андрій Шевченко подякував польській тенісистці Ігі Свьонтек за підтримку України.

Про це розповів сам український фахівець.

"Я можу тільки подякувати Свьонтек, тому що ставлення Іги до України просто виняткове. І якщо говорити про поляків, то ви насправді неймовірні. Ваша реакція на те нещастя, з яким зіштовхнулись українці, - це дійсно щось особливе.

Зрозуміло, що як і скільки кожен слідкує за подіями в Україні, це особиста справа кожного. Гадаю, що це відбувається хвилями. Минуло 5 місяців, здається, що люди перестали про це говорити, але війна продовжується. За допомогою саме таких матчів ми можемо говорити про війну. Ми підтримаємо обізнаність про ситуацію в Україні. Цей захід – це приклад солідарності з Україною та проти війни. Завдяки ньому люди звернуть увагу на ситуацію в Україні і будуть про неї говорити.

Чи засмучений я, що не так багато спортсменів говорять про війну так голосно, як це робить Іга? Я бачив багато різних благодійних ініціатив від польского футболу, особливо від Роберта Левандовського. Наші польські друзі особливо допомагають і добре ставляться до моєї країни. Величезне дякую за це", - відзначив Шевченко.