Історії війни. Андрій Проценко: з російської окупації на подіум чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко нарешті вистраждав більш ніж заслужену медаль літнього чемпіонату світу з легкої атлетики.

34-річний атлет став бронзовим призером в американському Юджині, тим самим, приніс першу медаль Україні на ЧС-2022.

Історія успіху Проценка унінкальна не лише спортивними драмами, через які йому не вдавалося ставати на подіум чемпіонатів і світу Олімпійських ігор - у Ріо-2016 Проценко взяв однакову висоту з Богданом Бондаренком (2.33), але за кількістю спроб став четвертим... Чемпіонати світу, зважаючи на те, що в активі легкоатлета є стрибок на 2.40 (крім Проценка лише 11 стрибунів в історії брали висоту - ред), перетворилися для українця на прокляття - 6 разів! Проценко опинявся поза фіналом.

На початку воєнного вторгнення росії в Україну Проценко опинився в окупації у рідному Херсоні, де й починав готуватися до світової першості. Прямо серед поля...

"Війна мене застала вдома в Херсонській області, я не зміг одразу виїхати і місяць провів в окупації. І лише виїхавши з окупації, я зміг більш-менш нормально тренуватися. Але навіть вдома я намагався підтримувати форму всіма можливими способами. Як вдалося виїхати з окупації? Я постійно переглядав телеграм-канали, де люди ділилися своїм досвідом, як і яким маршрутом це можна зробити. Перша спроба виїхати нам не вдалася, адже на шляху, яким ми збиралися це зробити, уже йшли бойові дії. Після цього ми із зібраними валізами чекали появи нового маршруту. Коли такий з’явився, ми разом з іншими попутниками змогли виїхати. Подолавши сім блокпостів росіян, ми-таки дісталися контрольованої Україною території", – сказав Проценко Суспільному спорт напередодні ЧС.

Бронзова медаль, на вагу золотої, їде в Україну. Херсон - це Україна!

Андрій Проценко

Народився 20 травня 1988 року в Херсоні. Вихованець Херсонського спортивного училища.

Бронзовий призер чемпіонату світу-2022;

Срібний призер чемпіонату Європи-2014;

Бронзовий призер чемпіонату світу-2014 в приміщенні;

Срібний призер чемпіонату Європи-2019 в приміщенні;

Переможець фіналу Діамантової ліги-2019.

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