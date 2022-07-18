Байндль поступилася на старті турніру в Гамбурзі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (140) поступилася шведці Ребеці Петерсон (93) у першому колі турніру WTA 250 в Гамбурзі.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 0:6.
Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1 з 2 брейк-пойнтів.
Hamburg European Open - WTA 250
Гамбург (Німеччина)
Призовий фонд $251,750
Перший раунд
18 липня
Ребекка Петерсон (Швеція) - Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:0
Нагадаємо, Байндль, попри поразку у кваліфікації, вийшла в основну сітку турніру.