Байндль поступилася на старті турніру в Гамбурзі

Матч тривав 1 годину 19 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (140) поступилася шведці Ребеці Петерсон (93) у першому колі турніру WTA 250 в Гамбурзі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 0:6.

Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Hamburg European Open - WTA 250

Гамбург (Німеччина)

Призовий фонд $251,750

Перший раунд

18 липня

Ребекка Петерсон (Швеція) - Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:0

Нагадаємо, Байндль, попри поразку у кваліфікації, вийшла в основну сітку турніру.