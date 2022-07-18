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Байндль поступилася на старті турніру в Гамбурзі

Сьогодні 15:39 264 0
Матч тривав 1 годину 19 хвилин
Байндль поступилася на старті турніру в Гамбурзі
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (140) поступилася шведці Ребеці Петерсон (93) у першому колі турніру WTA 250 в Гамбурзі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 0:6.

Українка 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Hamburg European Open - WTA 250
Гамбург (Німеччина) 
Призовий фонд $251,750
Перший раунд
18 липня

Ребекка Петерсон (Швеція) - Катерина Байндль (Україна) 6:3, 6:0

Нагадаємо, Байндль, попри поразку у кваліфікації, вийшла в основну сітку турніру.

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