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Байндль програла у кваліфікації турніру у Гамбурзі

Сьогодні 16:26 141 0
Матч тривав дві години 24 хвилини
Байндль програла у кваліфікації турніру у Гамбурзі
Фото Getty Images
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль зазнала поразки у кваліфікації ґрунтового турніру WTA 250 у Гамбурзі.

У фіналі відбору українка, яка отримала перший номер посіву, поступилася Сабін Лісіцкі з Німеччини.

Матч тривав дві години 24 хвилини. Байндль зробила один ейс, припустилася семи подвійних помилок та використала 7 із 20 брейк-пойнтів.

Hamburg European Open - WTA 250
Гамбург (Німеччина) 
Призовий фонд $251,750
Фінал кваліфікації
17 липня

Сабін Лісіцкі (Німеччина) - Катерина Байндль (Україна) 3:6, 6:4, 7:6

Нагадаємо італійський рефері підозрюється в корупції.

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