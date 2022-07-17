Байндль програла у кваліфікації турніру у Гамбурзі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль зазнала поразки у кваліфікації ґрунтового турніру WTA 250 у Гамбурзі.
У фіналі відбору українка, яка отримала перший номер посіву, поступилася Сабін Лісіцкі з Німеччини.
Матч тривав дві години 24 хвилини. Байндль зробила один ейс, припустилася семи подвійних помилок та використала 7 із 20 брейк-пойнтів.
Hamburg European Open - WTA 250
Гамбург (Німеччина)
Призовий фонд $251,750
Фінал кваліфікації
17 липня
Сабін Лісіцкі (Німеччина) - Катерина Байндль (Україна) 3:6, 6:4, 7:6
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