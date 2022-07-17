Байндль програла у кваліфікації турніру у Гамбурзі

Матч тривав дві години 24 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль зазнала поразки у кваліфікації ґрунтового турніру WTA 250 у Гамбурзі.

У фіналі відбору українка, яка отримала перший номер посіву, поступилася Сабін Лісіцкі з Німеччини.

Матч тривав дві години 24 хвилини. Байндль зробила один ейс, припустилася семи подвійних помилок та використала 7 із 20 брейк-пойнтів.

Hamburg European Open - WTA 250

Гамбург (Німеччина)

Призовий фонд $251,750

Фінал кваліфікації

17 липня

Сабін Лісіцкі (Німеччина) - Катерина Байндль (Україна) 3:6, 6:4, 7:6

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