Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.

Експерша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила 12 позицій.

Марта Костюк піднялася на 73-й рядок (+1), Даяна Ястремська здобула 3 нові позиції - 79.

Леся Цуренко наразі займає 92-у позицію (+5).

Рейтинг WTA

(оновлено 18 липня 2022 року)



