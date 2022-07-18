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Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України

Сьогодні 09:48 226857
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.

Експерша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила 12 позицій.

Марта Костюк піднялася на 73-й рядок (+1), Даяна Ястремська здобула 3 нові позиції - 79.

Леся Цуренко наразі займає 92-у позицію (+5).

Рейтинг WTA

(оновлено 18 липня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8336
2 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4326
3 (3) Марія Саккарі (Греція) 4190
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 4030
5 (5) Он Жабер (Туніс) 4010
6 (6) Арина Соболенко 3267
7 (8) Джессіка Пегула (США) 3087
8 (7) Даніель Коллінс (США) 3022
9 (9) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 2886
10 (10) Емма Радукану (Велика Британія) 2717
42 (42) Еліна Світоліна (Україна) 1201
51 (39) Ангеліна Калініна (Україна) 1091
73 (74) Марта Костюк (Україна) 805
79 (82) Даяна Ястремська (Україна) 766
92 (97) Леся Цуренко (Україна) 707
128 (128) Дар'я Снігур (Україна) 497
140 (138) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 441
278 (284) Катеріна Завацька (Україна) 229
377 (376) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 146
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