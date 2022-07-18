Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.
Експерша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила 12 позицій.
Марта Костюк піднялася на 73-й рядок (+1), Даяна Ястремська здобула 3 нові позиції - 79.
Леся Цуренко наразі займає 92-у позицію (+5).
Рейтинг WTA
(оновлено 18 липня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8336
|2 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4326
|3 (3)
|Марія Саккарі (Греція)
|4190
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4030
|5 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|4010
|6 (6)
|Арина Соболенко
|3267
|7 (8)
|Джессіка Пегула (США)
|3087
|8 (7)
|Даніель Коллінс (США)
|3022
|9 (9)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|2886
|10 (10)
|Емма Радукану (Велика Британія)
|2717
|42 (42)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1201
|51 (39)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1091
|73 (74)
|Марта Костюк (Україна)
|805
|79 (82)
|Даяна Ястремська (Україна)
|766
|92 (97)
|Леся Цуренко (Україна)
|707
|128 (128)
|Дар'я Снігур (Україна)
|497
|140 (138)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|441
|278 (284)
|Катеріна Завацька (Україна)
|229
|377 (376)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|146