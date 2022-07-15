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Італійський рефері підозрюється в корупції

Вчора 22:25 115 0
Рефері вже відсторонено
Італійський рефері підозрюється в корупції

Джерело - UA-футбол.

Італійський тенісний суддя Франческо Тотаро відсторонений від виконання своїх обов'язків у зв'язку зі звинуваченням у порушенні антикорупційного кодексу.

Про це повідомляє ItiaTennis.

Усунення розпочалося ще 22 червня.

Поки що невідомо, коли Тотаро зможе знову судити матчі. Його усунення діє до закінчення дисциплінарних слухань.

У 2022 році італійський суддя працював на вежі на 13 матчах серії челенджер.

Зазначимо, що суддів іноді притягають до відповідальності за маніпуляцію з рахунком. Вони можуть вводити рахунок неправильно або робити це із затримкою, щоб їхні спільники змогли зробити ставки в режимі live.

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