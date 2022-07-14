Сачко вийшов у чвертьфінал турнірі у Нідерландах

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (286) обіграв німця Матса Мораїнга (133) у другому колі челленджера в Нідерландах.
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Матч тривав 1 годину 39 хвилин. Українець 4 рази подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та реалізував 3/10 брейк-пойнти.
Для Сачка це другий чвертьфінал челленджера в сезоні. За вихід у півфінал Віталій зіграє проти переможця матчу Таллон Грікспор – Жомбор Пірош.
Van Mossel KIA Dutch Open - ATP Challenger Tour
Амерсфорт, Нідерланди
Грунт
Призовий фонд - €45,730
1/8 фіналу, 14 липня
Віталій Сачко (Україна) – Матс Мораїнг (Німеччина) 6:3, 7:6(6)