Матч тривав 2 години 13 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (№138 WTA) програла Мартіні Тревізан (№26 WTA) з Італії в другому колі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. Байндль не виконала жодного ейсу, припустилася 6 подвійних помилок.

Українка потрапила в основу через кваліфікацію.

Hungarian Grand Prix - WTA 250

Будапешт, Угорщина

Грунт

Призовий фонд - $251,750

Друге коло, 13 липня

Мартіна Тревізан (Італія) - Катерина Байндль (Україна) 7:5, 6:4

Раніше Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті.