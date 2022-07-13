Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (№138 WTA) програла Мартіні Тревізан (№26 WTA) з Італії в другому колі турніру WTA 250 у Будапешті.
Матч тривав 2 години 13 хвилин. Байндль не виконала жодного ейсу, припустилася 6 подвійних помилок.
Українка потрапила в основу через кваліфікацію.
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Друге коло, 13 липня
Мартіна Тревізан (Італія) - Катерина Байндль (Україна) 7:5, 6:4
Раніше Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті.