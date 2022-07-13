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Байндль програла в другому колі турніру у Будапешті

Сьогодні 18:55 262 0
Матч тривав 2 години 13 хвилин
Байндль програла в другому колі турніру у Будапешті
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (№138 WTA) програла Мартіні Тревізан (№26 WTA) з Італії в другому колі турніру WTA 250 у Будапешті.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. Байндль не виконала жодного ейсу, припустилася 6 подвійних помилок.

Українка потрапила в основу через кваліфікацію.

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт 
Призовий фонд - $251,750
Друге коло, 13 липня

Мартіна Тревізан (Італія) - Катерина Байндль (Україна) 7:5, 6:4

Раніше Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті.

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