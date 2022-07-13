Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті

Українка майже чотири години змагалася проти Рахімової

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко на турнірі WTA 250 у Будапешті у неймовірній боротьбі здолала Каміллу Рахімову (№107 WTA).

Це був найбільш тривалий матч сезону у жінок. Матч тривав аж три години 34 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт, припустилася трьох подвійних помилок та використала 11 з 25 брейк-пойнтів.

Цуренко перервала серію із двох поразок росіянкам і зберігає впевнену перевагу у протистоянні з тенісистками з цієї країни (51 перемога / 34 поразки).

Hungarian Grand Prix - WTA 250

Будапешт, Угорщина

Грунт

Призовий фонд - $251,750

Друге коло, 13 липня

Леся Цуренко (Україна) - Камілла Рахімова - 6:7(1), 6:4, 7:5

Нагадаємо Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі у Будапешті.