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Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті
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Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті

Сьогодні 18:41 378 0
Українка майже чотири години змагалася проти Рахімової
Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко на турнірі WTA 250 у Будапешті у неймовірній боротьбі здолала Каміллу Рахімову (№107 WTA).

Це був найбільш тривалий матч сезону у жінок. Матч тривав аж три години 34 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт, припустилася трьох подвійних помилок та використала 11 з 25 брейк-пойнтів.

Цуренко перервала серію із двох поразок росіянкам і зберігає впевнену перевагу у протистоянні з тенісистками з цієї країни (51 перемога / 34 поразки).

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт 
Призовий фонд - $251,750
Друге коло, 13 липня

Леся Цуренко (Україна) - Камілла Рахімова - 6:7(1), 6:4, 7:5

Нагадаємо Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі у Будапешті.

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