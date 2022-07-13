Цуренко здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко на турнірі WTA 250 у Будапешті у неймовірній боротьбі здолала Каміллу Рахімову (№107 WTA).
Це був найбільш тривалий матч сезону у жінок. Матч тривав аж три години 34 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт, припустилася трьох подвійних помилок та використала 11 з 25 брейк-пойнтів.
Цуренко перервала серію із двох поразок росіянкам і зберігає впевнену перевагу у протистоянні з тенісистками з цієї країни (51 перемога / 34 поразки).
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Друге коло, 13 липня
Леся Цуренко (Україна) - Камілла Рахімова - 6:7(1), 6:4, 7:5
Нагадаємо Калініна не змогла дограти стартовий матч на турнірі у Будапешті.