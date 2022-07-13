Федерер: Дуже дивно було не грати на Вімблдоні вперше з 1998 року

Швейцарський тенісист Роджер Федерер відреагував на пропуск Вімблдону-2022.

Про це розповів сам тенісист.

"Дуже дивно було не грати на Вімблдоні вперше з 1998 року. А з іншого боку цей час для мене видався набагато спокійнішим. Я так довго виступав у Турі, що навіть приємно відчути трохи більше спокою та побути на одному місці трохи довше.

Я вже відчув це певною мірою ще під час пандемії. Мені випала можливість самому вибирати, куди я поїду. Зазвичай хтось приїжджав до мене, щоб побачити мене, тепер я можу віддати цим людям належне і сам до них з’їздити", – сказав Федерер.