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Федерер: Дуже дивно було не грати на Вімблдоні вперше з 1998 року

Сьогодні 14:42 262 0
Роджер Федерер прокоментував пропуск Вімблдону
Федерер: Дуже дивно було не грати на Вімблдоні вперше з 1998 року
#Вімблдон, #Роджер Федерер

Джерело - btu.org.ua.

Швейцарський тенісист Роджер Федерер відреагував на пропуск Вімблдону-2022.

Про це розповів сам тенісист.

"Дуже дивно було не грати на Вімблдоні вперше з 1998 року. А з іншого боку цей час для мене видався набагато спокійнішим. Я так довго виступав у Турі, що навіть приємно відчути трохи більше спокою та побути на одному місці трохи довше.

Я вже відчув це певною мірою ще під час пандемії. Мені випала можливість самому вибирати, куди я поїду. Зазвичай хтось приїжджав до мене, щоб побачити мене, тепер я можу віддати цим людям належне і сам до них з’їздити", – сказав Федерер.

Нагадаємо, Федерер планує зіграти на турнірі у Базелі.

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