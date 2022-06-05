Федерер пропустить Вімблдон вперше з 1998 року

Джерело - isport.ua.
Після 22 поспіль поїздок до Лондона Федерер пропустить цього року трав'яний мейджор.
Про це повідомляє Tennis World.
Роджер переніс третю операцію на коліні після торішнього Вімблдону, і йому потрібно більше часу, щоб відновитись і відновити кар'єру.
У 2001 році Федерер скинув семиразового чемпіона Вімблдона Піта Сампраса у трилері. З того часу він входить до числа фаворитів Всеанглійського клубу.
Останній титул Роджера на Вімблдоні припав на 2017 рік, і три роки тому він мав чудовий шанс додати ще один, але він втратив два матчболи на своїй подачі в епічному фіналі проти Новака Джоковича.
Минулого року Федерер виступав на Вімблдоні за місяць до того, як йому виповнилося 40 років, і вийшов у чвертьфінал як віковий гравець ери Відкритих чемпіонатів. Змагаючись лише у своєму п'ятому турнірі за останні 17 місяців, Федерер здобув чотири перемоги на турнірі.
Ходили чутки, що Федерер може думати про завершення кар'єри, але нещодавно у квітні було оголошено, що його відновлення йде добре.