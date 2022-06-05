Федерер пропустить Вімблдон вперше з 1998 року

Тенісист не встигне підготуватися до свого улюбленого турніру

Після 22 поспіль поїздок до Лондона Федерер пропустить цього року трав'яний мейджор.

Про це повідомляє Tennis World.

Роджер переніс третю операцію на коліні після торішнього Вімблдону, і йому потрібно більше часу, щоб відновитись і відновити кар'єру.

У 2001 році Федерер скинув семиразового чемпіона Вімблдона Піта Сампраса у трилері. З того часу він входить до числа фаворитів Всеанглійського клубу.

Останній титул Роджера на Вімблдоні припав на 2017 рік, і три роки тому він мав чудовий шанс додати ще один, але він втратив два матчболи на своїй подачі в епічному фіналі проти Новака Джоковича.

Минулого року Федерер виступав на Вімблдоні за місяць до того, як йому виповнилося 40 років, і вийшов у чвертьфінал як віковий гравець ери Відкритих чемпіонатів. Змагаючись лише у своєму п'ятому турнірі за останні 17 місяців, Федерер здобув чотири перемоги на турнірі.

Ходили чутки, що Федерер може думати про завершення кар'єри, але нещодавно у квітні було оголошено, що його відновлення йде добре.