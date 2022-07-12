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Усі звинувачення проти Зукіна безпідставні - ФТУ

Сьогодні 09:12 195 0
У ФТУ відреагували на лист українських тенісистів
Усі звинувачення проти Зукіна безпідставні - ФТУ

Джерело - ftu.org.ua.

Федерація тенісу України розглянула відкритий лист українських тенісистів, у якому вони вимагали відставки виконавчого директора Федерації тенісу України Євгена Зукіна.

Про це повдіомляє пресслужба ФТУ.

Важливо: Світоліна та інші українські тенісисти вимагають відсторонення віцепрезидента ФТУ

"Президент Федерації тенісу України Сергій Лагур отримав листа від професійних українських тенісистів, в якому були висунуті обвинувачення на адресу виконавчого директора та віцепрезидента ФТУ Євгена Зукіна. На підставі цих звинувачень автори вимагали відставки Євгена Зукіна з усіх його постів. Лист був підписаний: Еліною Світоліною, Мартою Костюк, Лесею Цуренко, Катариною Завацькою, Людмилою Кіченок, Надією Кіченок, Сергієм Стаховським, Іллею Марченком. Згодом Катарина Завацька відкликала свій підпис.

Зміст листа було оприлюднено у ЗМІ та соціальних мережах. Після цього з засудженням такої публікації виступили Даяна Ястремська, капітан збірної Кубка Девіса Андрій Медведєв, капітан збірної Кубка Біллі Джин Кінг Михайло Філіма, значна кількість представників української тенісної спільноти.

7 липня відбулося позачергове засідання Президії ФТУ, на якому були розглянуті висунуті на адресу виконавчого директора та віце-президента ФТУ Євгена Зукіна обвинувачення. Під час засідання була проведена перевірка фактів, наведених у листі. Вони були визнані такими, що не відповідають дійсності. Також було висловлено здивування, чому гравці, які підписали листа, навіть не намагалися поспілкуватися з приводу своїх звинувачень з жодним представником Президії ФТУ і з Президентом ФТУ. 

Президія ФТУ визнала, що всі звинувачення безпідставні. За підсумками голосування було визначено, що претензій до діяльності Євгена Зукіна на своїх постах немає. Президент ФТУ Сергій Лагур особисто повідомив (надіслав електронні листи) всім ініціаторам звинувачень на адресу Євгена Зукіна", - йдеться в повідомленні.

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