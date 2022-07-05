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Світоліна та інші українські тенісисти вимагають відсторонення віцепрезидента ФТУ

Сьогодні 10:37 118 0
Українські тенісисти надіслали лист до Міжнародної тенісної федерації (ITF), а також інших тенісних організацій з вимогою усунути з усіх посад віцепрезидента Федерації тенісу України Євгена Зукіна.
Світоліна та інші українські тенісисти вимагають відсторонення віцепрезидента ФТУ
#Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Сергій Стаховський, #ФТУ

Джерело - tribuna.

Українські тенісисти вимагають відсторонення с усіх тенісних посад віцепрезидента Федерації тенісу України Євгена Зукіна.

Відповідний лист 7 українських тенісистів, серед яких Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ілля Марченко, Катаріна Завацька, Людмила та Надія Кіченок, направили о Міжнародної тенісної федерації, а також інших тенісних організацій. 

Спортсмени заявили, що Зукін систематично перевищує повноваження на своїй посаді. 

"Протягом довгого часу, представники збірних команд України (жіноча та чоловіча) систематично піддавались утиску та цькування зі сторони офіційних осіб федерації тенісу України.

Віцепрезидент федерації Євген Зукін дозволяє собі спілкування у грубій та непристойній формі з гравцями збірної, не нехтуючи погрозами та шантажем.

Систематично перевищує повноваження, на власний розсуд за симпатією визначаючи склад збірних команд.

І це лише маленька частина всього неподобства та жаху, з яким стикаються гравці національної збірної.

Не бажаючи миритись з таким ставленням та станом речей, гравцями був складений та відправлений до компетентних органів лист з вимогою усунути Зукіна з усіх займаних позицій в тенісі, як українському, так і європейському.

Сподіваючись відновити довіру та репутацію Федерації тенісу України, група українських професійних тенісистів офіційно вимагає звільнити Євгена Зукіна з посад у Федерації тенісу України і комітеті ITF Кубка Девіса, з посади рефері ITF та з будь-яких інших посад в тенісному середовищі України та ITF", – йдеться у заяві тенісистів.

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