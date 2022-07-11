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Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій

Сьогодні 09:41 225306
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила п'ять позицій.

Марта Костюк піднялася на 74-й рядок (+2), Даяна Ястремська опустилася на 8 сходинок - 82-а позиція.

У топ-100 повернулася Леся Цуренко, яка посідає 97-е місце (+4).

Рейтинг WTA

(оновлено 11 липня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8336
2 (3) Анетт Контавейт (Естонія) 4326
3 (5) Марія Саккарі (Греція) 4190
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 4030
5 (3) Он Жабер (Туніс) 4010
6 (6) Арина Соболенко 3267
7 (8) Даніель Коллінс (США) 3131
8 (9) Джессіка Пегула (США) 3087
9 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 2886
10 (10) Емма Радукану (Велика Британія) 2717
39 (34) Ангеліна Калініна (Україна) 1241
42 (40) Еліна Світоліна (Україна) 1201
72 (76) Марта Костюк (Україна) 805
82 (74) Даяна Ястремська (Україна) 766
97 (101) Леся Цуренко (Україна) 659
128 (130) Дар'я Снігур (Україна) 497
138 (147) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 453
284 (227) Катеріна Завацька (Україна) 229
376 (351) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 147
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