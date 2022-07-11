Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила п'ять позицій.

Марта Костюк піднялася на 74-й рядок (+2), Даяна Ястремська опустилася на 8 сходинок - 82-а позиція.

У топ-100 повернулася Леся Цуренко, яка посідає 97-е місце (+4).

Рейтинг WTA

(оновлено 11 липня 2022 року)



