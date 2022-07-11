Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Марія Саккарі з Греції.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна втратила п'ять позицій.
Марта Костюк піднялася на 74-й рядок (+2), Даяна Ястремська опустилася на 8 сходинок - 82-а позиція.
У топ-100 повернулася Леся Цуренко, яка посідає 97-е місце (+4).
Рейтинг WTA
(оновлено 11 липня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8336
|2 (3)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4326
|3 (5)
|Марія Саккарі (Греція)
|4190
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4030
|5 (3)
|Он Жабер (Туніс)
|4010
|6 (6)
|Арина Соболенко
|3267
|7 (8)
|Даніель Коллінс (США)
|3131
|8 (9)
|Джессіка Пегула (США)
|3087
|9 (10)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|2886
|10 (10)
|Емма Радукану (Велика Британія)
|2717
|39 (34)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1241
|42 (40)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1201
|72 (76)
|Марта Костюк (Україна)
|805
|82 (74)
|Даяна Ястремська (Україна)
|766
|97 (101)
|Леся Цуренко (Україна)
|659
|128 (130)
|Дар'я Снігур (Україна)
|497
|138 (147)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|453
|284 (227)
|Катеріна Завацька (Україна)
|229
|376 (351)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|147